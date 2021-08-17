Türkiye AFAD'dan yeni açıklama: Kayıp ihbarı 34'tür

AFAD'dan yeni açıklama: Kayıp ihbarı 34'tür

Türkiye

AFAD'dan yeni açıklama: Kayıp ihbarı 34'tür

AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ilişkin yeni bir açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasında 'Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür' denildi.

17 Ağustos 2021, Salı 15:07 Son Güncelleme:
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İşte AFAD'dan yapılan açıklama...

Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.



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