AFAD'dan yeni açıklama: Kayıp ihbarı 34'tür
AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ilişkin yeni bir açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasında 'Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür' denildi.
17 Ağustos 2021, Salı 15:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte AFAD'dan yapılan açıklama...
Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.
BUNLARI DA OKUYUN