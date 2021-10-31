Türkiye AFAD'ın Antalya'ya uyarısını duyan otellerden ilginç yöntem! Turistler şaştı kaldı

AFAD'ın Antalya'ya uyarısını duyan otellerden ilginç yöntem! Turistler şaştı kaldı

Türkiye

AFAD'ın Antalya'ya uyarısını duyan otellerden ilginç yöntem! Turistler şaştı kaldı

Antalya'ya hava durumu uyarısı yapan AFAD, kuvvetli yağış sonrası sel riskine dikkat çekti. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin aldığı önlemi gören turistler şaşırdı.

31 Ekim 2021, Pazar 15:39 Son Güncelleme:
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AFAD'ın sel uyarısı sonrası Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde su baskınlarına karşı, bahçe duvarına naylon branda gerilip, kum çuvalları konarak tedbir alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Antalya ve genelinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek yaptığı uyarının ardından birçok işletme önlem almaya başladı. Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları, her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına karşı önlem aldı.

Otelin bahçe duvarı naylon brandayla kapatılıp önünü de kum torbaları yerleştirildi. Otel yetkilileri, aşırı yağış uyarısının ardından her zaman önlem aldıklarını belirterek daha sonra branda ve kum çuvallarını topladıklarını söyledi.


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