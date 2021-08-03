Afet bölgesine acil destek kredisi
Türkiye günlerdir orman yangınları ve sel felekatiyle boğuşuyor. Yaraları sarmak için çeşitli yardımlar açıklanırken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) aracılığıyla hem sel hem de orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki işletmelere faizsiz acil destek kredisi sağlanacak.
03 Ağustos 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz” diye konuştu.
1 YIL GERİ ÖDEMESİZ
Kredinin 1 yıl ödemesiz olacağını belirten Kurt, “1 yılın sonunda 24 aylık bir ödeme süresi olacak. İşletmelerin zararlarını gidermek ve hızlı bir şekilde işlerini yapmalarını istiyoruz. Başvurular KOSGEB ve e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Evrak veya fiziki anlamda bir şey istemiyoruz. Bütün işlemleri evraksız bir şekilde takip ediyoruz. Afetlerden etkilenen bölgelerde zarar gören işletmeler, KOSGEB’in bu kredisinden faydalanabilir” dedi.
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