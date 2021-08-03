Afet bölgesine acil destek kredisi

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz” diye konuştu.

1 YIL GERİ ÖDEMESİZ

Kredinin 1 yıl ödemesiz olacağını belirten Kurt, “1 yılın sonunda 24 aylık bir ödeme süresi olacak. İşletmelerin zararlarını gidermek ve hızlı bir şekilde işlerini yapmalarını istiyoruz. Başvurular KOSGEB ve e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Evrak veya fiziki anlamda bir şey istemiyoruz. Bütün işlemleri evraksız bir şekilde takip ediyoruz. Afetlerden etkilenen bölgelerde zarar gören işletmeler, KOSGEB’in bu kredisinden faydalanabilir” dedi.