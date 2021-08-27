Afet mağduru öğrenci ve öğretmene 10 bin tablet bağışı

Buna göre Turkcell, orman yangınlarında zarar gören Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla ile selden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki ilk, orta ve lisede eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin tablet bağışladı.

DAĞITIM BU HAFTA BAŞLIYOR

Tabletler, bu haftadan itibaren MEB tarafından okullara gönderilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki çocukların ihtiyaç duyacakları kırtasiye ve başka okul ihtiyaçlarının tamamının ücretsiz karşılandığını söyledi. Özer, şunları söyledi:

“Sel ve yangın felaketinden etkilenen çocuklarımıza ve öğretmenlerimize 10 bin tabletin ulaşması hakkında bir güzel haberi de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.”

DERSLERDEN GERİ KALINMAYACAK

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da yaşanan felaketlerin ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Aksu, “Ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz bu tabletlerle derslerini yakından takip edecek, ödevlerini ve araştırmalarını kolayca yapabilecek. Öğretmenlerimiz de tabletler aracılığıyla derslerini rahat bir şekilde anlatabilecek” dedi.