Affetmek ile ilgili sözler her dönem en çok aranılan sözler arasında yer alıyor. Affetmek en zor duygulardan biri olsa da insanı özgürleştiren bir yanı bulunuyor. Bununla birlikte affetmek, karşıdaki kişiden intikam almak için de etkili bir yol olarak kullanılıyor. Sosyal medyada kolaylıkla paylaşabileceğiniz en güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) affetmek hakkında sözleri bir araya getirdik…

AFFETMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir an bekle, arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet; çünkü hayat çok kısa...- Şems-i Tebrizi

Affetmek iyi insanların intikamıdır. V For Vendetta

Affetmek; ağır iyileşen bir yaradır. - Kahraman Tazeoğlu

Af insanlık dilinin en tatlı kelimesidir. Victor Hugo

Dışarıda ne var bilmiyorum; içimde umut, içimde mavi, içimde samimiyet, içimde sevinç. Yanlarına kâr kalsın, uğraşma, affet. Ve helal et ne varsa. Gülümse...- Fatih Yalçın

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Schiller

Affa değer olanı zaten herkes affeder. Asıl af, affa layık olmayanı da affetmek değil mi? Tıpkı vicdan gibi. Onu kaybetmeye en fazla hakkımız olduğu anda koruyabildiğimiz şey değil miydi vicdan? - Nazan Bekiroğlu

Düşmanlarını bağışla ama asla onların adlarını unutma! John Fitzgerald Kennedy

İnsanları affetme konusunda sokak kedisi gibiyim. Biraz ilgi gösterince yumuşuyorum hemen. Sonra şaplağı koyuyorlar yine...

Aptallar ne affeder ne unutur saflar affeder ve unutur akıllılar ise affeder; ama asla unutmaz. Thomas Szasz

Ne zaman birine kırıldığımı söylesem, hep kendi içimde affetmek zorunda bırakıldım. Bir kere de ben üzüleyim de, siz karşımda mahçup olup, ne yapacağınızı bilemeyin, bir kere...

Düşmanlarınızı her zaman bağışlayın. Hiçbir şey onların bu kadar çok canını yakmaz. Oscar Wilde

"Affettim" dediğin bir kulun da ben olayım Allah'ım...

Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma. Cezalandırdığın zaman da sevinme. Hz. Ali

Bir çocuk gibi küçük bir şekerle her şeyi unutup affetmek. Evet çocuklardan öğrenilecek çok şeyler var. Onur Gör

Tanrım, onları bağışlama çünkü ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. - Vladimir Jankelevitch

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) AFFETMEK HAKKINDA SÖZLER

Onu sana tüm yaptıklarına rağmen affedebilirsin; zor olan onu affettiğin için kendini affedebilmektir. Charles Bukowski

Merhametli biriyim, affetmeyi bilirim ama dünya tersine dönse bile unutmayacağım hatalar var.

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa affedip de pişman olmak daha iyidir. Cafer B. Muhammed

En anlamlı yemin söz vermektir, En büyük intikam affetmektir, En adi söz hiç sevmedim demek; ve en güzel cevap gülüp geçmektir. - Victor Hugo

Bir an bekle arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara kırdıysan af dile kırıldıysan affet: çünkü hayat çok kısa. Mevlâna

İnsan kırılan kalbi için küsmeyi bulmuş. Bakmış affedemiyor, susmayı bulmuş...

Affetmek; eskisi gibi olacağının sözünü vermek değildir.

Özür dilemesini bile beklemeden affettiklerimiz, en büyük elvedaları hediye etmediler mi bize?

Affetmek, bağışlamak, bizi yaralayan insana duygu ve düşüncelerinin sorumluluğunu geri vermek, yaşanan olayda kendi rolümüze sahip çıkmak ve gereken öğretici dersi almak için kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir.

Birini bağışlamayı reddettiğinizde, hala o kişiden bir şey istemektesinizdir ve eğer istediğiniz intikam dahi olsa, bu sizi ona sonsuza dek bağlı kılar. - Dr. Henry Cloud

Kim affederse, Allah da onu affeder. Kim öfkesini yutarsa, Allah onu mükâfatlandırır. - Hadis-i Şerif

Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur. Ben de bir hata yaptım ve affına sığınıyorum. Affet lütfen beni sevgilim...

İlk özür dileyen en cesurdur, ilk affeden en güçlü, ilk unutan en mutlu. – Osho

Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. - Hz. Muhammed (s.a.v)

Allah'ım; sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet...- Hadis-i Şerif

İnsan en çok sevdiğine kızar, en çok onu kırarmış. Affet, kırdım seni, üzdüm biliyorum. Çünkü ben en çok seni sevdim...

Güneş dolu yüreğine yağmurlar yağdırdım. Affet beni...

Öfkesini yenenler, insanların suçunu bağışlayanlar da cennetliktir. - Âl-i İmrân Sûresi Suresi, 134. Ayet

Affetmeniz takvâya daha yakın bir harekettir. Aranızda lütuf ile muâmeleyi unutmayın. Şüphe yoktur ki, Allah işlediklerinizi görüyor. - Bakara Suresi, 237. Ayet

Kötülüğün cezası, onun aynı olan bir kötülüktür. Bununla beraber kim affeder, barışırsa Allah mutlaka ecrini verir. - Şûrâ Sûresi, 40. Ayet

Şu ana kadar bir sürü hata yaptık belki ama en büyük hatamız özür dilememesine rağmen insanları affetmek oldu...

En büyük hatayı kalbimizi kıran insanları affetmek için bahane aramakla yapmadık mı?

Birini affetmekle affetmemek arasında çok ince ama bir o kadar da sağlam bir çizgi varmış, aylarca sürüklendiğimde farkına vardım.

Birini affetmek sadece öfke ve kini serbest bırakmak demektir. Bu her şeyin yolunda olduğu ya da onları unuttuğun anlamına gelmez. Bu sadece suların durulduğu anlamına gelir.

Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme gücü ver bana. Ve eğer insanlar bana zarar verirse, affetme ve merhamet gücü ver bana. – Gandhi

Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı acıyacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamıdır. – Seneca

Erkekler unutur, ama asla affetmez; kadınlar affeder, ama asla unutmaz. - Robert Jordan

Affedemeyeceğim, unutamayacağım şeyler oldu; ben oturdum, yine seni sevdim...

Affetmeyin! Ne olursa olsun, sizi yarı yolda bırakan insanları, affetmeyin...

İnsan dostunu düşmanından daha zor affediyor. - Irvin D. Yalom