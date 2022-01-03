Afgan ajanlar 3 bin litre alkol döktü!

Afganistan'ın casusluk teşkilatından pazar günü yapılan açıklamada, bir Afgan istihbarat ajan ekibinin Kabil'deki bir kanala yaklaşık 3 bin litre likör döktüğünü açıklandı.

İstihbarat Genel Müdürlüğü (GDI) tarafından yayınlanan video görüntülerinde, ajanlarının başkentte düzenlediği baskın sırasında varillerde depoladıkları alkolü ele geçirdikten sonra kanala döktükleri görüldü.

Bir din alimi, teşkilatın Pazar günü Twitter'da yayınladığı videoda, "Müslümanlar alkol yapmaktan ve teslim etmekten ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.

Baskının ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği belli olmazken, teşkilattan yapılan açıklamada, operasyon sırasında üç bayinin tutuklandığı belirtildi.