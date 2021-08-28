Türkiye Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti! İşte o iddia

Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti! İşte o iddia

Türkiye

Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti! İşte o iddia

'Yunanistan'ın sınır kapılarını açtığı' iddiası sosyal medyada yayılınca Afganistanlı göçmenler Edirne'ye akın etti. Kente gelen çok sayıda göçmen, sınır kapılarının kapalı olduğunu görünce geri döndü, bazıları ise bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan daha önce Türkiye'ye gelen göçmenler arasında sosyal medya üzerinden, 'Yunanistan, Edirne'de sınır kapılarını açtı. 28-31 Ağustos tarihleri arasında sınır kapıları açık tutulacak' şeklinde söylentiler yayıldı. Söylentiler üzerine bugün Edirne'ye çok sayıda Afganistanlı göçmen gelmeye başladı. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde çok sayıda Afganistanlı göçmen yakalandı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde de bir grup göçmenin yürüdükleri görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunda önlem alarak, gelen göçmenleri geri çevirdi. Jandarmanın bölgedeki önlemleri sürüyor.

Güvenlik güçlerinin söylentilerin asılsız olduğunu bildirmesi üzerine bazı göçmenler geri döndü, bazıları ise Edirne'de bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getirdi. 

'YUNANİSTAN KAPILARI AÇTI'

Sosyal medya üzerinden Yunanistan'ın sınır kapılarını açtığı paylaşımı yapıldığını ve bu yüzden Edirne'ye geldiğini söyleyen Afganistanlı Şefik Daniş, "İstanbul'dan, Yunanistan kapılarını açtı diye geldik. Sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yaptılar. Çok paylaşım yapıldı. Bize sınır kapıları açıldı dendiği için geldik. Hepimiz Afganistan'dan Taliban zulmünden kaçıyoruz. Yapılan paylaşımlarda 28 ile 31 Ağustos tarihleri arasında kapıların açılacağı söylendi. Bu yüzden burada 31 Ağustos'a kadar bekleyeceğiz" dedi.

Mehmet Hakai ise, "Biz Yunanistan'ın 28 ile 31 Ağustos tarihleri arasında sınır kapılarının açılacağı bilgisi paylaşıldı, bu yüzden Edirne'ye geldik. Yunanistan'ın sınır kapısına gittik bize böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Burada 31 Ağustos'a kadar sınır kapılarının açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Eğrisi doğrusu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“5 yıl içinde depreme hazır hale geleceğiz”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Denizli'de aşı uygulaması için olumsuz ifadeler kullanan imam açığa alındı