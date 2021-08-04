Türkiye Afgan göçmenler İstanbul'da asker kıyafetiyle dolaştı

Afgan göçmenler İstanbul'da asker kıyafetiyle dolaştı

Türkiye

Afgan göçmenler İstanbul'da asker kıyafetiyle dolaştı

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin muhafaza altına alındığı bildirildi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 11:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı. Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

AA

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