Afgan lider Gani böyle kaçmış! Bir helikopter dolusu para…
Rusya basını, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla ülkeden kaçtığını, tüm nakitinin araçlara sığmadığı için geride bir miktar para bırakmak zorunda kaldığını iddia etti.
17 Ağustos 2021, Salı 07:31 Son Güncelleme:
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RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Kabil'deki büyükelçiliği pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla ülkeden kaçtığını, tüm naktinin araçlara sığmadığı için geride bir miktar para bırakmak zorunda kaldığını söyledi.
Şu an nerede olduğu bilinmeyen Gani, Taliban'ın Kabil'e neredeyse rakipsiz girmesiyle Pazar günü Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı ve Facebook gönderisinde, amacının kan dökülmesini önlemek olduğunu söyledi.