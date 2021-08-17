Afgan lider Gani böyle kaçmış! Bir helikopter dolusu para…

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Kabil'deki büyükelçiliği pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla ülkeden kaçtığını, tüm naktinin araçlara sığmadığı için geride bir miktar para bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Şu an nerede olduğu bilinmeyen Gani, Taliban'ın Kabil'e neredeyse rakipsiz girmesiyle Pazar günü Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı ve Facebook gönderisinde, amacının kan dökülmesini önlemek olduğunu söyledi.



