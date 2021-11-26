Adalet temasıyla, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediye’sinin katkıları ile düzenlenen "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla yapılan açılışı Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin sundu.

Sahraa Karimi :"Taliban, güçlü Afgan kadınlarla karşılaşmaktan korkuyor"

Tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına onur ödülüne layık görülen Afgan yönetmen Sahraa Karimi teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Her zaman kadın olmaktan gurur duydum. Ataerkil toplumlarda kadınlar daha çok savaşıyor. Afganistan'da kadın olmak için çok cesur olmak gerekiyor. Afgan kadınsanız öndersiniz. Afganistan'da film yapmak batıda film yapmaya benzemiyor. Afgan kadınları dünyanın en güçlü kadınlarıdır. Sıradan olmak için değil kimlik sahibi olmak için savaşıyorlar. Taliban, güçlü Afgan kadınlarıyla karşılaşmaktan korkuyor. Taliban'ı lütfen desteklemeyin"