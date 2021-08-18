Kan dökülmesinin önüne geçmek ve büyük bir felaketi önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını yineleyen Gani, beraberinde para götürdüğü yolunda iddialara ilişkin de "tamamen temelsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eşref Gani, "Afganlar için adalet yolundaki çabalarını devam ettirebilmek" adına Afganistan'a dönene kadar diğerleriyle istişare halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, "güvenlik ekibi tarafından ülkeden ayrılmaya zorlandığını" iddia ederek, varlıklarını ve "gizli belgeleri" Afganistan'da bıraktığını söyledi.

DUŞANBE BÜYÜKELÇİSİ: YANINDA 169 MİLYON DOLAR GÖTÜRDÜ

Afganistan’ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bir basın toplantısı düzenleyerek, ülkesindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Gani’nin kaçmasını "devlete ve millete ihanet" olarak nitelendiren Agbar, Gani'nin devlet hazinesinden 169 milyon dolar kaçırdığını belirtti.

Agbar, Gani’nin kaçırdığı halka ait paraların geri getirilmesi için tutuklanarak uluslararası mahkemeye çıkarılması amacıyla Interpol’a başvuracağını söyledi.

Doha’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması için ilgili tarafların görüşmelerinin sürdüğünü, Afgan halkının da bu görüşmelerin sonuçlarını ve kapsayıcı hükümetin kurulmasını beklediğini ifade eden Agbar, uluslararası toplumun ülkede barışın sağlanması ve kapsayıcı hükümetin kurulmasında yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.



