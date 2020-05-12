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Dünya Afganistan' da hastaneye canlı bombalı saldırı! Silah sesleri duyuluyor

Afganistan' da hastaneye canlı bombalı saldırı! Silah sesleri duyuluyor

Dünya

Afganistan' da hastaneye canlı bombalı saldırı! Silah sesleri duyuluyor

Afganistan'da bir hastaneye giren intihar saldırganı üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi. İçinde çok sayıda doktor ve hemşirenin bulunduğu hastaneden silah sesleri geliyor.

12 Mayıs 2020, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye canlı bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel medya, üzerinde bomba bulunan bir intihar saldırganının Sınır Tanımayan Doktorlar grubuna ait hastaneye girmeyi başardığını bildiriyor.

Canlı bombanın üstündeki patlayıcıları infilak ettirmesinin ardından silah sesleri duyuldu, peşinden diğer teröristler hastane binasına girdi.

Yerel medya, bina içinde çatışmanın sürdüğünü ve az sayıda doktor ve hemşirenin hastaneden çıkarılabildiğini aktarıyor.

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