Türkiye Afganistan tezkeresi Meclis'e sunuldu

Afganistan tezkeresi Meclis'e sunuldu

Türkiye

Afganistan tezkeresi Meclis'e sunuldu

Afganistan'a asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'ye sunuldu.

16 Aralık 2020, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afganistan'a asker gönderilmesinin süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis'e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Meclis'e sunulan tezkerede, "Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tespit olunacak şekilde, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlarla yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlar imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için TBMM'nin 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı kararı ile verilen ve son olarak 25 Aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı kararı ile uzatılan iznin süresinin 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılması" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Tezkerede; Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye'nin, Afganistan'ın milli birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman desteklediği vurgulandı. Ayrıca, Afgan halkının terörden uzak olarak barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini Afganistan'da yürütmekte olan ülkemiz, hâlihazırda 25 Aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı uyarınca söz konusu misyona katkıda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
Ücretsiz izne çıkarılanlar 1.177 liralık destek alabilir



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“Yap bir anket Karagöz’üm”...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Abisi...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye’nin terörden kaybı 1 trilyon dolar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Gündem dışı bize dair...
Murat Çelik
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Murat Gülderen
Erişim izni verirken dikkat!
Murat Gülderen
Şirin Sever
Karantinanın ortasına bam diye düştüm!
Şirin Sever
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kendi ürettiği içkiden zehirlendi