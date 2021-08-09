Türkiye Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen mısır tarlasında yakalandı

Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen mısır tarlasında yakalandı

Türkiye

Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen mısır tarlasında yakalandı

Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, mısır tarlasında yakalandı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen, mısır tarlasında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karacadağ kırsalında arama yaptı. Ekipler, mısır tarlasında gizlenen 22 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.



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