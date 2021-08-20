Türkiye 'Afganistan'a gitmek istiyoruz' 4 kişi böyle yakalandı

'Afganistan'a gitmek istiyoruz' 4 kişi böyle yakalandı

Türkiye

'Afganistan'a gitmek istiyoruz' 4 kişi böyle yakalandı

Zeytinburnu'nda sosyal medya hesaplarında 'Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor' başlıklı videoların paylaşılmasının ardından polis açıklamayı yapan Afganistan uyruklu kişiyle birlikte 4 kaçak göçmen yakalandı.

20 Ağustos 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" şeklinde açıklama yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve ülkesine gidip orada savaşmak istediği yönünde açıklama yapan Afganistan uyruklu H.R.(20), H.M.(19), M.A.(18) ve F.T.(52) isimli kişiler ekiplerce yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

DHA

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