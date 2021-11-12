Dünya Afganistan'da camide patlama! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da camide patlama! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Afganistan'da camide patlama! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.

12 Kasım 2021, Cuma 13:24 Son Güncelleme:
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AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. Bir Taliban yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada ölü ve yaralılar olduğu bilgisine yer verdi.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi haberi doğruladı.

Adı açıklanmayan yetkili 'Spin Ghar semtindeki bir camide Cuma namazı sırasında bir patlama olduğunu doğrulayabilirim. Ölü ve yaralılar var' dedi.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da olayın bir terör saldırısı olduğu belirtiliyor.


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