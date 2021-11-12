AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. Bir Taliban yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada ölü ve yaralılar olduğu bilgisine yer verdi.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi haberi doğruladı.

Adı açıklanmayan yetkili 'Spin Ghar semtindeki bir camide Cuma namazı sırasında bir patlama olduğunu doğrulayabilirim. Ölü ve yaralılar var' dedi.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da olayın bir terör saldırısı olduğu belirtiliyor.



