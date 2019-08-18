Afganistan'da düğün salonunda patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

18 Ağustos 2019, Pazar 00:02
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Afganistan'da düğün salonunda patlama

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu söyledi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rahimi, yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

AA

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