Dünya Afganistan'da saldırı: 5 kişi öldü

Afganistan'da saldırı: 5 kişi öldü

Dünya

Afganistan'da saldırı: 5 kişi öldü

Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı oldu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

11 Şubat 2020, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Afganistan’da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4’ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Marshal Fahim askeri okulunun önünde düzenlenen intihar saldırısında 4’ü asker 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerel saatle 7.00 sıralarında, öğrenci ve öğretmenlerin okula girişi sırasında düzenlendiği belirtildi.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

DHA

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