Afganistan'da sel felaketi: 12 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 12 kişinin öldüğü bildirildi

02 Mart 2019, Cumartesi 21:27
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Afganistan'da sel felaketi: 12 ölü

Kandahar Valiliği'nden yapılan açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel sularına kapılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

1575 EV TAHRİP OLDU

Sel nedeniyle bin 575 evin tahrip olduğu belirtilen açıklamada, yüzlerce kişinin helikopterlerle kurtarıldığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, yüzlerce hayvanın telef olduğu sel felaketi nedeniyle bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

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