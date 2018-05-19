Afganistan’da stadyumda bombalı saldırı! 8 kişi öldü
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Celalabad’daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Ataullah Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.
Ataullah Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.