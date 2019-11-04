Afganistan'da Taliban saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'da Taliban saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı var Afganistan'ın farklı bölgelerinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.