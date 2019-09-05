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Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD ve Türkiye Büyükelçiliği binalarının da bulunduğu bölgenin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

05 Eylül 2019, Perşembe 10:48
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Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürü Sözcüsü Firdevs Faramarz, patlamanın, kentin doğusunda ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan semt yakınında 9. Polis Bölgesi'nde gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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