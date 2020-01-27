Afganistan'da yolcu uçağı Taliban kontrolündeki bölgeye düştü
Afganistan'da, 83 yolcuyu taşıyan Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak Taliban kontrolündeki bölgeye düştü.
Yerel medya, 83 yolcu ve mürettebatı bulunan Ariana Afgan Havayolları uçağının Kabil'den havalandığını bildiriyor.
Herat'a doğru giden uçak, Gazne'deki dağlık alan Deh Yak bölgesinde yerel saatle 13.15'te düştü. Yerel medya, bölgenin Taliban kontrolünde olduğunu aktarıyor.
Düştükten sonra yanan uçakta can kayıpları olmasından korkuluyor.
Afgan özel kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken, yerel yetkililer Kabil yönetiminden yardım istedi.