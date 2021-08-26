Afganistan'daki patlamalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan teröristler tarafından Afganistan'da gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.
26 Ağustos 2021, Perşembe 22:07 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Bugün (26 Ağustos) Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.