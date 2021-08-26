Türkiye Afganistan'daki patlamalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Afganistan'daki patlamalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye

Afganistan'daki patlamalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan teröristler tarafından Afganistan'da gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 22:07 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

Bugün (26 Ağustos) Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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