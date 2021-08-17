Afganistan’dan dehşete düşüren uçak görüntüleriyle ilgili açıklama! O pilotlar…
Kabil Havalimanı'nda uçaktan düşen Afganların görüntüsüyle ilgili açıklama geldi. Yetkili bir isimle konuşan Washington Post, iki kişinin havadaki uçaktan düşme görüntülerinin gerçek olduğunu ve tekerleklerde insan kalıntıları bulunduğunu yazdı. Uçağın pilotlarının iniş takımlarını toplayamayınca acil durum ilan ettiği ve üçüncü bir ülkeye indiği de belirtildi.
17 Ağustos 2021, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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Afganistan'da en az iki kişinin, Taliban misillemesinden kaçmak için Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir ABD uçağına tutunduğu ve sonrasında düşerek öldüğü haberi gündem olurken sosyal medyada hızla yayılan görüntüler dehşete düşürmüştü.
Söz konusu görüntülerin gerçek olup olmadığı merak edilirken Washington Post gazetesi, dün Kabil'den kalkan bir ABD uçağının tekerleklerinde insan kalıntıları bulunduğunu yazdı.
PİLOTLAR ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE ACİL İNİŞ YAPMIŞ
Washington Post'a konuşan bir yetkili ise iki kişinin uçak kalktığı sırada iniş takımlarına tırmandığını söyledi. Yetkili, söz konusu görüntülerdeki olayın gerçek olduğunu belirtti.
Uçağın pilotlarının iniş takımlarını toplayamayınca acil durum ilan ettiği, üçüncü bir ülkeye indiği de belirtildi. Buna göre, insan kalıntıları da üçüncü ülkede yapılan incelemelerde tespit edildi.