Afili Aşk 1. bölüm 2. fragmanı yayında! Afili Aşk ne zaman başlıyor?

Yaz ekranlarının romantik dizisi Afili Aşk, eğlenceli hikayesi ile izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’nin çiçeği burnunda dizisi Afili Aşk tanıtımları ve şarkısıyla dizi takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte Afili Aşk 1. bölüm 2. Fragmanı ve Afili Aşk oyuncuları…

Afili Aşk 1. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Kerem, Ayşe'nin kalbini çalabilecek mi? İkiliyi bundan sonra neler bekliyor? Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

İŞTE 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI!

Çağlar Ertuğrul, Afili Aşkta Kerem Yiğiter isimli zengin ve çapkın genci canlandırıyor. Hayatta babasının güveni dışında neredeyse her şeye sahip Kerem, ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuş zengin ve çapkın bir karakterdir. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona oynadığı küçük oyundan habersizdir.

Burcu Özberk de Ayşe Özkayalı karakterini canlandırıyor. Ayşe 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, cıvıl cıvıl ve iyi biridir. Hatta iyiden öte melek gibi… Hiçbir zaman kendini merkeze koymaz. Kendisi için bir şey istemez. Ta ki o güne kadar. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve hayatı tamamen değişir.

Dizide Ayşe ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, 12 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de başlıyor!