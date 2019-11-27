Afili Aşk 25 bölüm fragmanı. Afili Aşk son bölüm özeti

Kanal D'nin eğlenceli dizisi Afili Aşk'ta aşk bacayı sardı. Afili Aşk 24. bölüm ile ekranlarda sevenleriyle buluşacak. Afili Aşk 25. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Afili Aşk 23. bölümde Kerem ve Ayşe, Yelda'yı aşklarının gerçekliğine inandırmak için güçlerini birleştiriyor ve bunda başarılı oluyorlar! Kerem ve Ayşe sevgili olduklarını ilk günü rüya gibi yaşıyor.

Afili Aşk 20 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde, Kerem ve Ayşe'yi yeni bir sınav daha bekliyor. Yelda'nın talimatlarıyla Kerem'e kötü davranan Ayşe, taktik değiştiriyor. Kerem'e olan biteni anlatıyor ve ikili yeni bir oyunun içine giriyor. Kerem, bu aşkın gerçek olduğuna annesini inandırmak için yemeden içmeden kesiliyor. Kerem'in bu hallerini gören Yelda ise onun üzülmesine dayanamıyor. Ayşe, hedefine ulaşıyor ve Yelda'nın inancını kazanmayı başarıyor. Bu olaylar tam son buldu derken Yelda'nın karşılaştığı manzara her şeyi yerle bir ediyor! Peki Yelda'yı kararından döndüren şey ne?

Öte yandan Volkan ve Gonca cephesinde de olaylar durulmuyor. Henüz ihaneti affetmemiş olan Gonca, ikinci bir şokla büyük bir hayal kırıklığına uğruyor... Volkan, Gonca'ya kendini affettirebilecek mi?

Afili Aşk yeni bölümde ilginç gelişme

Kerem ve Ayşe birbirlerinden ayrı kalmaya dayanamıyor! Kerem, soluğu yine Ayşe'nin kapısında alıyor! Bakalım devamında neler yaşanacak?

Afili Aşk 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 25. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Afili Aşk 24. bölüm fragmanı



