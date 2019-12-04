Afili Aşk 25. bölüm fragmanı Kerem, gözlerini Ayşe'den alamıyor!

Afili Aşk 25. bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Yelda ve Ceyda'nın iş birliği bu defa sekteye uğruyor. Özel bir davet için hazırlanan Kerem, gecenin sonunda Ceyda ile vals yapacağını öğrenir.

Bu planın ise annesinin başının altından çıktığını anlayınca tepkisini ortaya koyar. Bu olanları öğrenen Ayşe de duruma kayıtsız kalamaz ve Kerem'e o gecede eşlik etmek için özenle hazırlanır. Tam geceyi terk etmek üzereyken Ayşe'yi gören Kerem gözlerine inanamaz. Ayşe'nin güzelliği Kerem'i büyüler!

Afili Aşk 25. bölüm fragmanı





Afili Aşk 26. bölüm fragmanı için takipte kalınız

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini oynadığı dizinin yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstlendi. Dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan yazdı.

Afili Aşk Konusu

Ayşe’nin biri hayırsız diğeri de çıkarcı ve kabadayı iki abisi vardır. Abilerinin istemediği bir adam ile evlendirmek istedikleri Ayşe sevgilisi Berk ile evlenmek ister ama Berk’te Ayşe’nin abilerinden ve evlilikten korkar ve mahalleyi terk ederek kaybolur.

Ayşe işçi olarak çalıştığı fabrika sahibinin de isteği ile bir oyuna kalkışır ve patronun oğlu ile zorla evlenir. Patronun oğlu Kerem ise babası tarafından hiç bir zaman takdir edilmese de tekstil fabrikası sahibi Yiğit’er ailesinin zengin ve yakışıklı oğludur.

Ayşe Yılmaz’ın etrafındakilerden sürekli darbeler yemesi ve bunun neticesinde daha güçlü bir kadın olmasına şahit olacağız. Kerem ile evlenen Ayşe Yılmaz’ın hayatı biraz daha renklenecektir.