Afili Aşk 31. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Kerem ve Ayşe boşanıyor mu?
Boşanma kararı alan Ayşe ve Kerem'i barıştırma çabaları sürerken Kerem boşanma konusunda oldukça ketumdur. Kesin bir dille boşanmak istediğini yineler. Ayşe ve Kerem'in boşanmaması için yapılan planlar işe yarayacak mı? Ayşe ve Kerem'in aileleri arasında yanlış anlaşılan eskiden gelen sorun gün yüzüne çıkıyor. Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirdi. Ayşe, evi terk ediyor. Muhsin Bey fenalaşıyor. Gerçek mi yoksa plana dahil mi? Afili Aşk 30. bölüm ile ekrana geliyor. Yeni bölüm fragmanlarını heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Afili Aşk 31. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak
Afili Aşk 30. bölümde neler olacak?
Rıza’nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar.
Kerem’in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.
Afili Aşk fragmanları
Afili Aşk 29. bölümde neler olmuştu?
Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem’in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe’nin ise içi kan ağlasa da Kerem’i affetmeye niyeti yoktur.
Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar’ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?
Afili Aşk 31. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını henüz bilmiyoruz.
Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak