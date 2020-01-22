Afili Aşk 30. bölümde neler olacak?

Rıza’nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar.

Kerem’in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.

Afili Aşk fragmanları









Afili Aşk 29. bölümde neler olmuştu?

Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem’in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe’nin ise içi kan ağlasa da Kerem’i affetmeye niyeti yoktur.

Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar’ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?





Afili Aşk 31. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını henüz bilmiyoruz.

Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak