Afili Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe'nin yeni savaşı
Afili Aşk 31. bölümde Ayşe ve Kerem arasında ipler geriliyor. Mahkemeden çıkan karar sonucu boşanan ikili artık yollarını ayırıyor. İş ortaklıkları devam eden ikili arasında şimdi de başka sorunlar çıkıyor. Modamu'nun yüzü olan Ayşe, şirkete gelmeye devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Kerem ise onunla yaptıkları sözleşmeyi fesh etme kararı alıyor. İşten ayrılmayacağını söyleyen Ayşe ise kısasa kısas yapıyor ve liderlik savaşları başlıyor. Afili Aşk 32. bölüm fragmanı için aramalara başlandı. Herkes Afili Aşk 32. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Afili Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin detayında bulabilirsiniz.
29 Ocak 2020, Çarşamba 18:54 Son Güncelleme:
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Afili Aşk 31. bölüm
Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.
Ayşe’nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder. Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak Ayşe'nin hiç hesaba katmadığı bir şey olur.
İsteme günü kapının ansızın çalınmasıyla davetsiz bir misafir gelir. Gelen davetsiz misafirin söyledikleri acaba Ayşe’nin kafasını karıştıracak mıdır?