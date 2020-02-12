Afili Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gerilimin arttığı gecede sürpriz misafir
Ayşe, Kerem'i Ceyda ile yakınlaşırken görür. Kıskançlığını bastırmaya çalışarak karşı atak geliştirmeye çalışır. Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır. Bu sevgililer günü Kerem ve Ayşe aşkının çok geçmeden tekrar farkına varmalarını sağlayacak mı? Afili Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak...
12 Şubat 2020, Çarşamba 20:54 Son Güncelleme:
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Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem’in Ceyda’ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi?
Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!
Sevgililer gününün yaklaşmasıyla tüm çiftler plan yapar. Bu planlar ister istemez bir dağ evinde kesişir. Gittiklerin evin efsanevi hikayesi yerini korku dolu anlara bırakır.
Gerilimin her dakika arttığı o gecede bir de sürpriz misafir vardır. Bu sevgililer günü Kerem ve Ayşe aşkının çok geçmeden tekrar farkına varmalarını sağlayacak mıdır?