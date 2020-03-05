Afili Aşk'ta bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?

Afili Aşk'a bu hafta; Buket Dereoğlu ve Murat Onuk konuk oluyor

Kanal D’nin, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği beğeni ile izlenen dizisi Afili Aşk her hafta cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.





Sevilen dizinin bu hafta ekrana gelecek olan 36. Bölümüne ünlü oyuncular Buket Dereoğlu ve Murat Onuk konuk oluyor.

Ceyda’nın annesi Feriha’yı Buket Dereoğlu canlandırırken, Murat Onuk ise babası Rauf karakterine hayat verecek.

Afili Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Afili Aşk 37. bölüm fragmanı...





Afili Aşk 37. bölüm özeti

Afili Aşk 37. bölüm fragmanı yayında! Ayşe'nin hamilelik haberi herkeste büyük bir şok etkisi yaratıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem'in kaderini Ayşe belirliyor. Ceyda ile evlenmek üzereyken vazgeçen Kerem, kaçma planları yapıyor. Soluğu Modamu'nun atölyesinde alan Kerem burada Ayşe ile karşılaşıyor. Kerem'in ve Ayşe'nin yokluğunu fark eden aileler ise harekete geçiyor ve onların atölyede olacaklarını düşünüyor. Tam da tahmin ettikleri şey başlarına geliyor ancak bir farkla... Ayşe, Kerem'den hamile olduğunu ve bu nedenle Ceyda'yla evlenemeyeceklerini söylüyor. Bunun şaka olduğunu düşünen Kerem, Ayşe'den gelen itirafla hayatının şokunu yaşıyor. Peki şimdi ne olacak?