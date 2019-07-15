Afili Aşk 6. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Ayşe alarma yakalandı

Kanal D'nin ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren dizisi Afili Aşk'ın 6. bölüm 1 ve 2. fragmanları yayınlandı.

Dizinin yeni bölümünde Ceyda elinde bulunan ses kaydıyla Ayşe ve Kerem'e sor anlar yaşatıyor. İkili elleri mahkum olduğu için Ceyda'nın isteklerine kayıtsız kalamıyor. Fakat onların da bir planı var.

Yalnız bu plan pek de işe yarayacağa benzemezken ikilinin daha da yakınlaşmasına vesile oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Afili Aşk 26 Haziran Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem ve Ayşe'nin düğün günü gelip çatar! Ancak düğün gecesi beklenmedik olaylar üst üste yaşanır!

Afili Aşk son bölümde, Berk’in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem’i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır. Mecburiyetten bir arada olan ve birbirinden nefret eden ikili için aşklarını ispat etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Diğer taraftan Yelda bir türlü Ayşe’yi kabullenemez. Ceyda ve Yelda, Ayşe’nin açıklarını aramaya başlarlar. Düğün gecesi ise Kerem’in yaptığı bir hata her şeyi mahvetmesine sebep olur.