Afili Aşk 7. bölüm fragmanı yayında! Evlilik oyunu aşka mı dönüşüyor?

Kanal D’nin yeni dizisi Afili Aşk’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eğlenceli bir o kadar da romantik yaz dizisi Afili Aşk’ta kıskançlık krizleri başladı. Evlilik oyunu aşka mı dönüşüyor? Kerem Ayşe’ye aşık olacak mı? İşte Afili Aşk’ın yeni bölümünden ilk sahneler!

Afili Aşk 7. Bölüm fragmanında kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor. Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk yeni bölümüyle 24 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!