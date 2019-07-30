Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayında! Evlilik oyunu bitiyor mu?

Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Ayşe ve Kerem arasında duygusal bir çekim başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları yapamadığını fark ediyor. Kerem’in hissettiği duyguları fark eden Ayşe, Kerem ile yüzleşiyor. Peki, Evlilik oyunu bitiyor mu? İşte merak edilenler ve daha fazlası…

Afili Aşk’ın ekranlara gelecek yeni bölümünde işler sarpa sarıyor. Oyun olarak başladıkları evlilik aşka doğru ilerleyince Ayşe ve Kerem yüzleşiyor. Kerem’in hislerindeki değişikliğin farkına varan Ayşe; Kerem ile konuşuyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak? Afili Aşk yeni bölümüyle 31 Temmuz Çarşamba (yarın) saat 20.00'de Kanal D'de!

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