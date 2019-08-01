Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem’in evlilik oyunu aşka mı dönüşüyor? İşte Afili Aşk’ın yeni bölümünden ipuçları…

Afili Aşk 9. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?

İŞTE YENİ FRAGMAN!

Afili Aşk yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!