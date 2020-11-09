Afili Aşk, bugün İspanya'daki yayınına başlıyor
Afili Aşk İspanya'da, "Trampa De Amor" ismiyle bugün 15:30'da yayınlanacak.
09 Kasım 2020, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Pek çok Türk dizisinin yayıncısı olan Divinity, kısa süre önce Her Yerde Sen'in yayınının sonuna geldi. No: 309 ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinin yayınını ise devam ettiriyor. Ayrıca İspanya'da oldukça popüler olan Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı Dolunay dizisini Pazartesi günü 19:15'ten itibaren bir kez daha yayınlamaya başlayacak.
https://twitter.com/divinity_es/status/1324655208580947969
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