Afili Aşk dizisi zirvede!

'Afili Aşk', tüm kişilerde 6,48 izlenme oranı ve 20,87 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,33 izlenme oranı ve 20,40 izlenme payı, AB'de 6,41 izlenme oranı ve 20,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Bölüm etiketleri #DüğünümüzVar ve #AfiliAşk ile sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

'Afili Aşk', yeni bölümüyle 4 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.