Afili Aşk dizisi zirvede!
Kanal D'nin, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk'in yer aldığı 'Afili Aşk' dizisi, 26 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu
'Afili Aşk', tüm kişilerde 6,48 izlenme oranı ve 20,87 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,33 izlenme oranı ve 20,40 izlenme payı, AB'de 6,41 izlenme oranı ve 20,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Bölüm etiketleri #DüğünümüzVar ve #AfiliAşk ile sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
'Afili Aşk', yeni bölümüyle 4 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.