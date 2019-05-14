Kanal D ekranlarına muhteşem bir yaz dizisi geliyor: Afili Aşk. Yaza damgasını vuracak dizinin konusu merak ediliyor. Peki, Afili aşk konusu ne? Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul kimdir? İşte Afili Aşk’ın ilk fragmanı…

Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

İŞTE İLK FRAGMAN!

Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, yakında Kanal D’de!

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Müzisyen bir aileden gelen ve çocukluk yıllarından beri tiyatro yapmayı hayal eden Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk deneyimini üniversite eğitimi sırasında ' 'Muhteşem Yüzyıl'' dizisinde rol alarak edindi. ''Güneşin Kızları'' dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası oldu. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde ''Marquis de Sade Quills'' ve ''Woyzeck Masalı'' oyunlarda rol aldı. ''Aslan Ailem'' dizisinde rol alan Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde Ayşe rolüyle dikkat çekiyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin başrolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.

FİLMOGRAFİ

2012- Dağ (Oğuz)

2015- Bana Masal Anlatma (Haşmet)

2016- Dağ 2 (Üsteğmen Oğuz Çağlar)

2017- Biz Size Döneriz (Akın Yılmaz)

2018- Ailecek Şaşkınız (Onay)

TELEVİZYON

2012-2014 Benim İçin Üzülme (Sinan Avcıoğlu)

2014 Beyaz Karanfil (Başar Korkmaz)

2014 Boynu Bükükler (Galoş Ersen)

2014 Kurt Seyit ve Şura (Yusuf)

2014 MedCezir (İnanç Pars)

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları (Yağız Egemen)

TİYATRO

Romeo ve Juliet

Yobaz

Kaos Teorileri

Leş



