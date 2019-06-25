Afili Aşk ne zaman? Afili Aşk 3. bölüm özel fragmanı yayında!

Afili Aşk yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe evleniyor. Bir anda Ayşe'yi kaybeden Sabri için ise zor günler başlıyor. Peki, Afili Aşk ne zaman? Kerem ve Ayşe arasındaki büyük sır açığa çıkacak mı? İşte Afili Aşk’ın yeni bölümünde yaşanacaklar…

Kanal D’nin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği yeni dizisi Afili Aşk, ikinci bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı. İzleyicilerden tam not alan dizi, Tüm Kişiler'de (TOTAL) 6.87 reyting ve 19.55 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayan Afili Aşk, 3. bölümü ile ekranlara gelecek.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin dikkatini çeken Afili Aşk’ta bu hafta düğün var. Yaptıkları gizli anlaşma gereği Kerem ve Ayşe evleniyor. Ayşe'nin başkasıyla evlenmesini kabullenemeyen Sabri, aşkını kalbine gömüyor.

İŞTE 3. BÖLÜM ÖZEL FRAGMANI!

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!