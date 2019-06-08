Afili Aşk'a son dört gün
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Afili Aşk’, 12 Haziran Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken setten de eğlenceli fotoğraflar gelmeye devam ediyor
Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerde yer aldığı dizide diğer rolleri Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Serkay Tütüncü, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Zeynep Tuğçe Bayat paylaşıyor.
Sette kısa sürede birbirine uyum sağlayan ‘Afili Aşk’ ekibi, bayram tatilinde de çekimlere devam etti.