Afili Aşk'a son dört gün

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Afili Aşk’, 12 Haziran Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken setten de eğlenceli fotoğraflar gelmeye devam ediyor

08 Haziran 2019, Cumartesi 13:39
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Afili Aşk'a son dört gün

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerde yer aldığı dizide diğer rolleri Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Serkay Tütüncü, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Zeynep Tuğçe Bayat paylaşıyor.

Sette kısa sürede birbirine uyum sağlayan ‘Afili Aşk’ ekibi, bayram tatilinde de çekimlere devam etti.

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