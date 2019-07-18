Kanal D’nin reyting rekorları kıra yeni dizisi Afili Aşk akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde diziye katılan Fulya karakteri internette merak konusu oldu. Peki, Didem Delen kimdir? İşte Didem Delen’in biyografisi…

DİDEM DELEN KİMDİR?

Kanal D’nin evlilik programı Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen 27 Aralık 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Bir firmada halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışan Didem Delen sunuculuk yaptı. Behiç Bayer’in Yak klibinde oynayan Didem Delen aynı zamanda dublaj ve defilelerde modellik yapıyor. Afili Aşk dizisinde Fulya Ferah karakterini canlandırıyor.