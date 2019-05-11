Afili Aşk'ın tanıtım klibi 4 milyon kez izlendi

Kanal D’nin yeni dizisi “Afili Aşk”, daha seyirciyle buluşmadan milyonlara ulaştı. Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizinin tanıtım klibi, internet ortamında bir haftada 4 milyon kez izlendi

11 Mayıs 2019, Cumartesi 09:29 Son Güncelleme:
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Afili Aşk'ın tanıtım klibi 4 milyon kez izlendi

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Afili Aşk” yakında başlıyor. Başrol oyuncusu Burcu Özberk’in yorumladığı, diziyle aynı adı taşıyan şarkı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

YORUM YAĞIYOR

Özberk’in rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’la kamera karşısına geçtiği “Afili Aşk” klibi sosyal medya ve internette yayınlandı. Klip bir hafta içinde 4 milyon kez izlendi, hakkında binlerce yorum yazıldı.

YOLLAR KESİŞİNCE

Çok yakında Kanal D’de başlayacak dizi, Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra yaşadıklarını konu alıyor.

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