Afili Aşk'ın tanıtım klibi 4 milyon kez izlendi Kanal D’nin yeni dizisi “Afili Aşk”, daha seyirciyle buluşmadan milyonlara ulaştı. Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizinin tanıtım klibi, internet ortamında bir haftada 4 milyon kez izlendi