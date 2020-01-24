Afili Aşk’ın geçen çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Ayşe ve Kerem, fikir ayrılığı yaşayarak boşanmıştı. Boşanma sonrası yepyeni bir döneme girecek olan çiftin başına neler geleceği ise daha şimdiden merak konusu oldu.

Ayşe’nin hayatına giren yeni aday kim? Ayşe gelen evlenme teklifine ne cevap verecek? Kerem'in bu duruma tepkisi ne olacak? Kerem ve Ceyda arasında neler oluyor? Ailelerin yaşanan bu olaylar karşısında tepkisi ne olacak?

Büyük aşk bitti mi? Yoksa her şey yeniden mi başlıyor?

Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandı