Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe (Burcu Özberk) arasında giderek artan duygusal yakınlaşmanın yaşandığı dizide, tüm kişilerde 7,48 izlenme oranı ve 26,73 izlenme payı, AB'de 7,50 izlenme oranı ve 28,00 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,85 izlenme oranı ve 23,91 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

SOSYAL MEDYADA DA ZİRVEDE!

Afili Aşk, sosyal medyada da zirvedeydi. #AşkOlsun hashtag'i ile TT'de 1'inci sıraya yükselen ve 11 saat TT'de kalan dizi, bir hafta boyunca paylaşılan içeriklerle sosyal medyada yaklaşık 4 milyon kişiye erişti.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı, başrollerini Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!