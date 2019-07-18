Afilli Aşk dizisi yine zirvede Kanal D'de başrollerini Çağlar Ertuğrul (Kerem) ile Burcu Özberk'in (Ayşe) paylaştığı 'Afili Aşk', dün akşam (17 Temmuz) ekrana geldiği 6'ncı bölümüyle reytinglerde üç kategoride, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu