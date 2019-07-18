Afilli Aşk dizisi yine zirvede
Kanal D'de başrollerini Çağlar Ertuğrul (Kerem) ile Burcu Özberk'in (Ayşe) paylaştığı 'Afili Aşk', dün akşam (17 Temmuz) ekrana geldiği 6'ncı bölümüyle reytinglerde üç kategoride, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu
Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe (Burcu Özberk) arasında beklenmedik bir yakınlaşmanın yaşandığı bölüm, tüm kişilerde 7,74 izlenme oranı ve 24,80 izlenme payı, AB'de 6,84 izlenme oranı ve 23,76 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,91 izlenme oranı ve 22,99 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Serdar Gözeleklinin yönettiği, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı dizinin yeni bölümü çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de!
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