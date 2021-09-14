Afjet'ten yeni projeler
Afyon’un yüzde 25’ini jeotermal kaynaklarla ısıtan Afjet, yeni projeleriyle jeotermalin farklı iş alanlarında kullanılmasını sağlayacak.
14 Eylül 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Genel Müdür Dr. Yusuf Ulutürk, “Pandemi sonrasında hayata geçirmeyi planladığımız jeotermal kaynaklı çamaşır yıkama ve kurutma, sebze ve meyve kurutma fabrikaları ile akvaryum balıkçılığı, kültür mantarcılığı ve maden suyu projeleriyle istihdamı artırarak şehrin ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyoruz” dedi.
İlandır.
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