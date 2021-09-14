Genel Müdür Dr. Yusuf Ulutürk, “Pandemi sonrasında hayata geçirmeyi planladığımız jeotermal kaynaklı çamaşır yıkama ve kurutma, sebze ve meyve kurutma fabrikaları ile akvaryum balıkçılığı, kültür mantarcılığı ve maden suyu projeleriyle istihdamı artırarak şehrin ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

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