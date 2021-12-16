Fransız haber ajansı AFP, dünya genelinde Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi. Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi.

HARİTADA SKANDAL DETAY!

AFP tarafından hazırlanan ve Türk İHA ve SİHA'larının uluslararası başarısını içeren haberide yer alan haritada Trakya bölgesinin Türkiye toprakları arasında gösterilmemesi büyük bir skandal yarattı.

Söz konusu haritada, İstanbul'un Avrupa Yakası, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin de bir kısmının bulunduğu Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterildi.