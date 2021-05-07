Afra Saraçoğlu: Evin erkeği gibiydim
Afra Saraçoğlu YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir beraberlik yaşayan oyuncu çarpıcı açıklamalar yaptı.
07 Mayıs 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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- Adımın sonundaki a uzun ama Mert hâlâ kısa keserek ‘Afra’ diyor. Doğrusunu söyleyemiyor.
- Arada Mert ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.
- Oyunculuk merakım ‘Avrupa Yakası’ndan geliyor. Burhan Altıntop taklidi yapıyordum küçükken. Çocuklukta süper kahraman senaryoları yazıp arkadaşlarımla oynuyordum.
- 13 yaşında modellik yapmaya başladım. Okulda zorbalığa uğradım. Okulun her yerine dalga geçmek için modellik fotoğraflarım asıldı. Afişe olmak çok korkutucuydu.
- Ruhum yaşlı. Yaşıtlarımdan daha olgun olabiliyorum. Annemle yaşadığımdan olabilir. Evin erkeği, babası rolüne bürünüyordum. Sorumluluk üstleniyordum.
- Hiç estetiğim yok. İhtiyacım olsa yaptırırım karşı değilim.
- Kazandığım ilk parayla KYK borcumu ödedim. Bu önemliydi benim için.
- Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.
- Ayağımdaki çorap kirli sepetinden. Sepetten çorap alıp giydiğim çok oluyor...
- Çevremden en çok aldığım uyarı “Dik dur Afra!”
- Sinema için erken olduğunu düşünüyorum. Daha çok pişmeden beyazperdeye ne gerek var?
- Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve ‘başladık biz’ yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla’nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar. Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.