Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, Uskumruköy'e taşındı

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, Uskumruköy'e taşındı

Magazin

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, Uskumruköy'e taşındı

İstanbul’un Karadeniz tarafındaki en uç köylerinden olan Uskumruköy’ün iki yeni sakini var! Genç oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya karar vererek bu şirin köye yerleşti.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 08:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul’un en uzak noktasını, Uskumruköy’ü tercih etti! 

Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy’de bulmuş! Mehmet Üstündağ/ HÜRRİYET


İlgili Haberler
Afra Saraçoğlu: Evin erkeği gibiydimAfra Saraçoğlu: Annem Özcan Deniz'e mesaj atmış!Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi!



Yazarlarımızdan
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
17 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliye gönderilecek 10 şarkı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Naz Elmas Göcek'te! Teknede görüntülendi